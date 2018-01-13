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13. 01. 2018

Канада ввела новые санкции против КНДР‍

 
Канада ужесточила санкции против Северной Кореи, пресс-служба канадского МИД.
 
Власти Канады запретили своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории.
 
Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.

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Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов жить под санкциями сто лет.

Источник: korrespondent.net

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