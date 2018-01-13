Канада ввела новые санкции против КНДР‍

Канада ужесточила санкции против Северной Кореи, пресс-служба канадского МИД.
Власти Канады запретили своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории.
Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.
Евросоюз расширил санкции против КНДР
Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов жить под санкциями сто лет.
Источник: korrespondent.net