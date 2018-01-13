Спецпрокурор США предложил начать суд над Манафортом 14 мая

Специальный прокурор по расследованию возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта, передает Интерфакс.

Напомним, Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.



Суд освободил Манафорта из-под домашнего ареста

Ранее Манафорт обвинил руководство Минюста США в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия Мюллера.

Источник: korrespondent.net