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13. 01. 2018

Врач Белого дома рассказал о результатах медобследования Трампа

 
Официальный врач Белого дома Рональд Джексон рассказал о результатах медицинского обследования президента Дональда Трампа, передает Reuters.
 
Накануне Трамп прошел обязательное обследование здоровья в Белом доме. Процедура длилась более трех часов.
 
Джексон отметил, что у Трампа "отменное здоровье" и состоянию президента ничто не угрожает.
 
"Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник", – заявил врач.

Трамп считает себя стабильным гением
 
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не будет проходить осмотр у психиатра.

Источник: korrespondent.net

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