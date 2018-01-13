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13. 01. 2018

Клинтон обвинила Трампа в расизме

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американский президент Дональд Трамп придерживается расистских взглядов в отношении тех, "кто выглядит не так, как он".

Она назвала высказывание Трампа о гражданах Гаити "невежественным и расистским".

"Годовщина разрушительного землетрясения восемь лет назад – это день, в который стоит вспомнить трагедию, почтить стойкий народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям", – написала Клинтон в Twitter.
 

The anniversary of the devastating earthquake 8 years ago is a day to remember the tragedy, honor the resilient people of Haiti, & affirm America’s commitment to helping our neighbors. Instead, we‘re subjected to Trump’s ignorant, racist views of anyone who doesn’t look like him.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 января 2018 г.

Трамп требует ужесточить правила въезда мигрантов в США

Напомним, Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами" (shithole). Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими.

Источник: korrespondent.net

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