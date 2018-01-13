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13. 01. 2018

В Британии выявлены новые случаи птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства Великобритании зафиксировало новые случаи заболевания птичьим гриппом H5N6 у 17 диких птиц в графстве Дорсет на юго-западе страны, сообщает РИА Новости.

Это первые случаи заболевания, зарегистрированные зимой 2017-2018 годов. Штамм заболевания отличается от того, который поразил Китай в прошлом году, и не представляет высокой угрозы заражения для человека.

"Риск для общественного здоровья от птичьего гриппа H5N8 очень низок, и Агентство по стандартам качества пищевых продуктов сообщило, что заболевание не представляет риска для продовольствия", – сообщили в министерстве.

При этом отмечается, что вирус очень заразный и смертелен для птиц.

В Южной Корее из-за птичьего гриппа установлен карантин

Напомним, ранее в России на птицефабрику ввели войска химзащиты для ликвидации последствий вспышки птичьего гриппа.

Источник: korrespondent.net

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