Итоги 12.01: Корь в Украине и скандал с Трампом

Порошенко озвучил приоритетные реформы 2018 года
В Украине в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер, а также реформирование в отношении рынка земли. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, не терять темпы фундаментальных изменений – задача номер один для Украины.
В Украине произошла вспышка кори
Вспышки кори зафиксировали в нескольких областях Украины в конце 2017-в начале 2018 года. В целом по всей стране около 200 заболевших. Умерло от кори уже пять человек, среди которых двое детей.Чем опасна корь и каковы ее симптомы, существуют ли средства лечения, в чем состоит профилактика и сколько стоят вакцины, разбирался
Трамп оскандалился заявлением о странах-"вонючих дырах"
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами" (shithole). Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими.
Тем временем в Конгрессе США пригрозили Трампу импичментом за его слова о мигрантах.
Полуголая активистка Femen атаковала президента Чехии
В Чехии активистка Femen набросилась на президента страны Милоша Земана. Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда президент пришел, чтобы проголосовать.
Охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения.
Земан зашел на участок, на него бросилась девушка, президента увели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd— РустемАдагамов(@adagamov) 12 января2018 г.
Гройсман назвал размер внешнего долга Украины
На данный момент внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсманэ
"Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", – сказал глава правительства.
Это означает, что каждый украинец должен приблизительно 1800-1900 долларов.
СБУ взялась за известные немецкие компании из-за Крыма
Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове. Детали досудебного расследования не разглашаются.
В Украине усилили наказание за насилие в семье
В Украине вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления.
"Совершение преступления на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка, равно как и противоправные действия против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития, имеет отягчающие обстоятельства", – говорится в документе.
Кроме того, преступление в отношении супруга, бывшего супруга, другого члена семьи или близкого человека также имеет отягчающие обстоятельства.
Источник: korrespondent.net
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