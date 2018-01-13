Итоги 12.01: Корь в Украине и скандал с Трампом

Порошенко озвучил приоритетные реформы 2018 года

В Украине в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер, а также реформирование в отношении рынка земли. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, не терять темпы фундаментальных изменений – задача номер один для Украины.

В Украине произошла вспышка кори

Вспышки кори зафиксировали в нескольких областях Украины в конце 2017-в начале 2018 года. В целом по всей стране около 200 заболевших. Умерло от кори уже пять человек, среди которых двое детей.

Чем опасна корь и каковы ее симптомы, существуют ли средства лечения, в чем состоит профилактика и сколько стоят вакцины, разбирался

Трамп оскандалился заявлением о странах-"вонючих дырах"

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами" (shithole). Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими.

Тем временем в Конгрессе США пригрозили Трампу импичментом за его слова о мигрантах.

Полуголая активистка Femen атаковала президента Чехии

В Чехии активистка Femen набросилась на президента страны Милоша Земана. Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда президент пришел, чтобы проголосовать.

Охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения.

Земан зашел на участок, на него бросилась девушка, президента увели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd — РустемАдагамов(@adagamov) 12 января2018 г.

Гройсман назвал размер внешнего долга Украины

На данный момент внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсманэ

"Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", – сказал глава правительства.

Это означает, что каждый украинец должен приблизительно 1800-1900 долларов.

СБУ взялась за известные немецкие компании из-за Крыма

Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове. Детали досудебного расследования не разглашаются.

В Украине усилили наказание за насилие в семье

В Украине вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления.

"Совершение преступления на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка, равно как и противоправные действия против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития, имеет отягчающие обстоятельства", – говорится в документе.

Кроме того, преступление в отношении супруга, бывшего супруга, другого члена семьи или близкого человека также имеет отягчающие обстоятельства.

Источник: korrespondent.net