В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер

В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером. Об этом в пятницу, 12 января, сообщае El Pais.

Отмечается, что прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.

Причины инцидента неизвестны.

По словам полиции, основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.

В результате столкновения никто не пострадал.

Напомним, ранее во французском порту Кале за сильного ветра на мель сел паром Pride Of Kent, направлявшийся в английский Дувр.

Источник: korrespondent.net