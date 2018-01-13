Сутки в АТО: ранены два бойца

За прошедшие сутки, 12 января, сепаратисты 10 раз нарушили перемирие, в результате чего 2 бойца ВСУ получили ранения. Об этом в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении сепаратисты вечером около двух часов подряд вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников возле Троицкого.

Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82 мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, возле Катериновки и Станицы Луганской сепаратисты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На донецком направлении враг применил 120 мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкиного.

"Учитывая то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ", – подчеркнули в штабе.

Напомним, за сутки 11 января в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский военный.

Источник: korrespondent.net