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13. 01. 2018

ООН призвала страны принять 227 тысяч беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Центр новостей ООН.

"На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, нашедших временное убежище, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки. О готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств", – говорится в докладе ООН.

Отмечается, что в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поступили предложения от стран-доноров на переселение в 2018 и 2019 годах 13 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия создала в течение 2017 года 20 тысяч рабочих мест для беженцев в Сирии и соседних странах.

Источник: korrespondent.net

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