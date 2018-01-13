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13. 01. 2018

СБУ заявила о разоблачении антиукраинского интернет-агитатора

Сотрудники Службы безопасности Украины якобы пресекли в городе Кривой Рог Днепропетровской области деятельность антиукраинского интернет-агитатора. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает пресс-центр ведомства.

"Правоохранители задокументировали, что житель Кривого Рога в запрещенных российских социальных сетях размещал материалы с призывами к изменениям территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы также установили, что он передавал данные и контакты граждан Украины, активных пророссийских пользователей соцсетей, координаторам пропагандистских кампаний на территории РФ", – говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска по месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит ограничение воли на срок до 3 лет или лишение свободы на тот самый срок.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ заявила о задержании двух коммунистов в Мелитополе.

Источник: korrespondent.net

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