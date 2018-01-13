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13. 01. 2018

Литва составила список невъездных россиян по "закону Магнитского"

Литва запретила въезд 49 гражданам России за нарушение прав человека и отмывание денег. Соответствующий список утвердил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас на основе так называемого "закона Магнитского", который вступил в силу 1 января 2018 года, пишет Baltic News Service в пятницу, 12 января.

"Министр подписал распоряжение, запрещающее въезд 49 особам в Литву", – отметила пресс-секретарь министерства Каролис Вайткявичюс. 

По ее словам, глава ведомства поручил чиновникам Департамента миграции опубликовать этот список.

Министерство внутренних дел подготовило "список Магнитского" из 49 человек после консультаций с иностранными партнерами, большая часть списка была составлена ​​до принятия закона в Сейме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сейме Литвы 16 ноября приняли аналог "закона Магнитского", который запрещает въезд в страну людям, которых обвиняют в отмывании денег, коррупции или нарушении прав человека.

Источник: korrespondent.net

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