13 января 2018, суббота, 21:31
-5°C
Завтра -5°C
-5°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,42
13. 01. 2018

В Праге автобус столкнулся с авто

На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины. Об этом в пятницу, 12 января, пишет Express.

В результате аварии погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.

Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.

Из-за плохой погоды тяжелораненых не удалось отправить в больницу вертолетом.

Полиция перекрыла дороги в районе ДТП, начато расследование обстоятельств происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Праге автобус столкнулся с авто

Напомним, ранее в Венесуэле произошла крупная авария на трассе в северной части страны между городами Кларинс и Бока де Учире.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну почему среди дураков так мало ленивых?!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.