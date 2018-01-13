На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины. Об этом в пятницу, 12 января, пишет Express.
В результате аварии погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.
Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.
Из-за плохой погоды тяжелораненых не удалось отправить в больницу вертолетом.
Полиция перекрыла дороги в районе ДТП, начато расследование обстоятельств происшествия.
Cмотрите фотогалерею: В Праге автобус столкнулся с авто
Напомним, ранее в Венесуэле произошла крупная авария на трассе в северной части страны между городами Кларинс и Бока де Учире.
Источник: korrespondent.net
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