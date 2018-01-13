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13. 01. 2018

Цукерберг потерял миллиарды из-за изменений в Facebook – СМИ

Заявления о грядущих изменениях ленты Facebook обошлись соучредителю этой социальной сети Марку Цукербергу почти в 3 млрд долларов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, после того, как Цукерберг объявил о планах внести изменения в ленту новостей Facebook, акции компании упали на 3,9%. В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

"Если тенденция снижения стоимости акций сохранится до конца торговой сессии, то Цукерберг потеряет четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, уступив его владельцу Zara Амансио Ортеге", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Цукерберг заявил, что в социальной сети Facebook вскоре будет изменен алгоритм наполнения ленты новостей.

Источник: korrespondent.net

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