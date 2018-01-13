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13. 01. 2018

В США на аукцион выставят авто Гитлера

На торги в американском штате Аризона 17 января выставят парадный автомобиль Адольфа Гитлера.

То, что на продажу будет выставлен парадный автомобиль Адольфа Гитлера, действительно можно назвать сенсацией.

По данным СМИ, 10% от полученных денег будут направлены на образовательные проекты об опасности национал-социализма.

История Mercedes нацистского диктатора тщательно задокументирована. О заказе на его изготовление непосредственно позаботился личный шофер Гитлера, оберштурмбаннфюрер СС Эрих Кемпка. Основой для создания лимузина фюрера стала модель Mercedes-Benz770K с заводским индексом W150: роскошный автомобиль, который в основном предназначался для высокопоставленных чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что Голландский институт военной документации стал обладателем картины, которую нарисовал Адольф Гитлер.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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