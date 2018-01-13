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13. 01. 2018

В Индии потерпел крушение вертолет, есть жертвы

В субботу, 13 января, индийский вертолет рухнул в Аравийское море. Четыре человека погибли, судьба троих пока неизвестна. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По информации береговой охраны, крушение произошло неподалеку от города Мумбаи.

Как сообщается, на борту вертолета находились пять сотрудников индийской нефтегазовой компании и два пилота. Так что число жертв катастрофы может возрасти.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней принимают участие три вертолета, самолет и три корабля, отмечает береговая охрана.

Вертолет пропал с радаров через 15 минут после взлета, пролетев примерно 30 морских миль от побережья. 

Как сообщалось, в аэропорту Канады столкнулись два самолета.

Ранее в Сирии разбился российский вертолет.

Источник: korrespondent.net

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