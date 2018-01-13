В Чехии завершился первый тур президентских выборов

В первом туре выборов президента Чехии, который завершился в субботу, 13 января, лидирует действующий президент Чехии Милош Земан. Об этом сообщает Радио Прага.

После подсчета более половины голосов избирателей Земан побеждает с результатом в почти 42%.

Его ближайший соперник бывший глава Академии наук Иржи Драгош получает чуть более 25%.

Остальные 7 кандидатов не набирают даже 10% голосов избирателей.

Второй тур президентских выборов, если не появится кандидат, набравший абсолютное большинство голосов, состоится через две недели – 26 и 27 января.

Согласно данным Чешского статистического управления, в выборах президента страны приняло участие около 60% чешских избирателей.

Первый тур президентских выборов в Чехии длился два дня -12 и 13 января.

Напомним, накануне, 12 января, активистка Femen набросилась на президента Чехии.

Как сообщалось, в Чехии перед первым туром президентских выборов, согласно опросу, лидирует Земан.

Источник: korrespondent.net