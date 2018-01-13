Под Запорожьем мужчина подорвал авто с бывшей женой

В пятницу, 12 января, в Запорожской области мужчина бросил гранату в салон автомобиля со своей 37-летней экс-супругой. Об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что женщина с тяжелыми ранениями доставлена в реанимацию

Полицейские и взрывотехники выяснили, что пожар произошел в результате взрыва боевой гранаты в салоне автомобиля, за рулем которого находилась 37-летняя местная жительница. Бросил ее на заднее сиденье авто после ссоры ее бывший 46-летний муж.

Женщина получила серьезные ранения и находится в реанимации Мелитопольской центральной районной больницы. У нее рваные раны тела и венозное кровотечение, состояние стабильно тяжелое.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но полиция его задержала. Прятался мужчина в заброшенном доме, добавили силовики.

Как сообщалось, в кафе под Одессой выстрелили из гранатомета.

Ранее в Днепре мужчина бросил во дворе гранату, есть пострадавшие.

Источник: korrespondent.net