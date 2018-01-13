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13. 01. 2018

В Украине будут снимать более 120 фильмов в год - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что благодаря государственной поддержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее", - написал Порошенко.

Об этом он сообщил в связи с успехом украинского фильма-фэнтези Сторожевая Застава. Порошенко отметил, что права на него приобрели уже 27 стран.

Ранее сообщалось, что фильм Киборги подадут на кинопремию Оскар от Украины.

Источник: korrespondent.net

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