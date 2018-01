В Китае кусок ракеты упал и взорвался возле жилых домов

Обломок китайской ракеты, выводившей в космос два навигационных спутника, упал вблизи от жилых домов. Видео падения и взрыва в пятницу, 12 января, было опубликовано на странице ChinaSpaceflight в Twitter.

На кадрах видно, как на месте приземления продолговатого объекта возникает огненный шар.

Как отмечает Business Insider, неподалеку от жилых домов в центральной части страны упала, вероятно, одна из отделившихся ступеней ракеты. Издание отмечает, что это могло быть запланированным, однако вряд ли должно было произойти в непосредственной близости от домов.

В соцсети также появилось фото с места падения куска ракеты. На снимке обломок все еще горит.

The Long March 3B booster in question, still burning after hitting the ground:



(photo via 9ifly.cn) pic.twitter.com/8PG3JiLIkx