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13. 01. 2018

В Китае кусок ракеты упал и взорвался возле жилых домов

Обломок китайской ракеты, выводившей в космос два навигационных спутника, упал вблизи от жилых домов. Видео падения и взрыва в пятницу, 12 января, было опубликовано на странице ChinaSpaceflight в Twitter.

另外一段视频 pic.twitter.com/jBoKBuJt7b

— ChinaSpaceflight (@cnspaceflight) 12 января 2018 г.

На кадрах видно, как на месте приземления продолговатого объекта возникает огненный шар.

Как отмечает Business Insider, неподалеку от жилых домов в центральной части страны упала, вероятно, одна из отделившихся ступеней ракеты. Издание отмечает, что это могло быть запланированным, однако вряд ли должно было произойти в непосредственной близости от домов.

В соцсети также появилось фото с места падения куска ракеты. На снимке обломок все еще горит.

The Long March 3B booster in question, still burning after hitting the ground:

(photo via 9ifly.cn) pic.twitter.com/8PG3JiLIkx

— Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) 12 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что одна из ракет Северной Кореи упала на город.

Напомним, упавшая на дом в РФ ракета повредила две квартиры.

Источник: korrespondent.net

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