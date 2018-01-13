13 января 2018, суббота, 23:47
-5°C
Завтра -5°C
-5°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,42
13. 01. 2018

В воскресенье в Украине продолжится похолодание

В воскресенье, 14 января, в Украине будет мороз, но без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Отмечается, что на дорогах местами будет гололедица.

"Завтра, 14 января, в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах страны местами гололедица", - отметили в Гидрометцентре.

Сообщается, что ночью температура опустится ниже 12°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в Крыму местами ночью 0-5° мороза, днем 0 -3° тепла”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину надвигаются сильные морозы и снегопады.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ну почему среди дураков так мало ленивых?!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.