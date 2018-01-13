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13. 01. 2018

Взрыв в Багдаде: восемь человек погибли

В субботу, 13 января, в северном районе Багдада террорист-смертник подорвал бомбу вблизи отделения полиции на оживленной улице. От взрыва восемь человек погибло и по меньшей мере десять человек получили ранения. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, среди раненых - несколько полицейских.

На данный момент ни одна территористическая группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.

В ноябре теракт в Багдаде унес жизни 17 человек.

Ранее в результате подрыва смертника на рынке на севере Ирака погибли более 20 человек.

Источник: korrespondent.net

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