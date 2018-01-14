На Гавайях объяснили ложную ракетную тревогу

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж информировал, что ложное сообщение с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону американского штата, вызвано человеческой ошибкой, пишет Hawaii News Now.
Напомним, 13 января на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование вооруженных сил США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.
"Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку", − отметил Айдж.
Источник: korrespondent.net
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