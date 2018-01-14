На Гавайях объяснили ложную ракетную тревогу

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж информировал, что ложное сообщение с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону американского штата, вызвано человеческой ошибкой, пишет Hawaii News Now.



Напомним, 13 января на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование вооруженных сил США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

"Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку", − отметил Айдж.

Он подчеркнул, что у специальных служб ушло 40 минут на то, чтобы отправить второе сообщение с опровержением. Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года в штате Гавайи впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе.

Источник: korrespondent.net