Крупное ДТП в Бразилии: погибли 13 человек

В результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли не менее 13 человек и 39 получили ранения, сообщает портал Todo Noticias.

Отмечается, что в субботу, 13 января, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась.

В результате столкновения было перекрыто движение по оживленному шоссе, ведущему в крупный город Белу-Оризонти.

Спасательные службы штата отмечают, что состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков.

В Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем

Ранее сообщалось, что на окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем и врезался в дерево у обочины. В результате аварии погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе.

Источник: korrespondent.net