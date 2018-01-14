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14. 01. 2018

В Турции против статуса партнера с Евросоюзом

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Турция не примет предложение о привилегированном партнерстве в отношениях с ЕС и не согласна на статус "второго класса" при переговорах с Евросоюзом, сообщает РИА Новости.

"Если нам поступит предложение о "привилегированном партнерстве", мы его отклоним, даже не рассмотрев. Никто не имеет права предлагать Турции статус второго класса в отношениях с ЕС", − заявил Челик в эфире турецкого телеканала.

Министр подчеркнул, что ЕС не должен рассматривать Турцию как лагерь для беженцев, с которым можно сотрудничать только по миграционному вопросу, и как военный штаб, с которым можно сотрудничать в борьбе против терроризма.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Париж заявил, что ситуация с правами человека в Турции не позволяет продвигаться в сторону присоединения к ЕС, и предложил стране сотрудничество или партнерство с Евросоюзом.

Турции нет места в Евросоюзе – канцлер Австрии

Источник: korrespondent.net

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