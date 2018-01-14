В зоне АТО шесть обстрелов, ранен один боец – штаб

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе совершили шесть обстрелов позиций ВСУ. Один военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-окупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирья грубо нарушили Минские договоренности и применили по позициям Вооруженных сил Украины, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы", – говорится в сводке.

На донецком направлении противник вел огонь из артиллерии калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного, что на Приазовье. У Павлополя зафиксирован обстрел из 120-мм минометов. Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД применились в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие – неподалеку Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия сепаратисты прицельно стреляли у Верхнеторецкого.

На луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.

Украинские военные один раз открывали ответный огонь.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 12 января было зафиксировано 10 вражеских обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

Источник: korrespondent.net