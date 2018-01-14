В Ливии освобожден похищенный украинский врач

В субботу в Ливии был освобожден украинский врач. Об этом сообщает МИД Украины. По информации дипломатов, украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из вооруженных группировок.

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", – сообщили в МИД.

Посольство Украины в очередной раз настоятельно призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию.

"В условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным", – объяснили дипломаты.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что в Украину возвращаются 10 десять моряков с судна Starshina Derov N.G., арестованного в порту Сирии.

Источник: korrespondent.net