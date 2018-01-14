14 января 2018, воскресенье, 11:40
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,42
14. 01. 2018

На Соломоновых островах произошло сильное землетрясение

В Тихом океане у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы в 11.24 по времени UTC в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира. Очаг располагался на глубине 23,5 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Иране произошло сразу четыре землетрясения. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой от 4,9 до 5,4 баллов.

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну почему среди дураков так мало ленивых?!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.