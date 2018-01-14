На Соломоновых островах произошло сильное землетрясение

В Тихом океане у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы в 11.24 по времени UTC в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира. Очаг располагался на глубине 23,5 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Иране произошло сразу четыре землетрясения. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой от 4,9 до 5,4 баллов.

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Источник: korrespondent.net