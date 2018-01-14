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14. 01. 2018

В Керчи заметили колонну российской бронетехники

В аннексированном Крыму продолжается передвижение российской бронетехники. Как сообщает Керчь FМ, по спальному микрорайону Керчи проехала большая колонна.

"Через Керчь 12 января около 18:20 по улице Блюхера проехало около 50 единиц военной техники. Машины двигались в колоне в сопровождении сотрудников ГИБДД", – говорится в сообщении.

Местные жители отметили, что движение техники сопровождалось громким гулом.

"Двигались установки Град, три танка на тягаче и БТРы", – рассказал один из очевидцев.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе Россия развернула в Крыму второй дивизион ЗРК С-400. Техника находится на мысе Фиолент под Севастополем. В Кремле заявили, что на такой шаг их подтолкнула "диверсионная деятельность на российско-украинской границе".

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Источник: korrespondent.net

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