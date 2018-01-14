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14. 01. 2018

Протесты в Тунисе: власти предложили помощь бедным

Правительство Туниса предложило программу помощи бедным гражданам в размере более 170 млн динаров (около 60 млн евро). Об этом сообщил министр по социальным делам Мухаммед Трабелси.

По его словам, под действие программы попадут 250 тысяч семей, нуждающихся в помощи.

В частности, правительство минимум на 20% намерено увеличить социальные выплаты для малоимущих. Кроме этого, власти хотят помочь бедным семьям в приобретении жилья.

Также в будущем "всем без исключения тунисцам" будет гарантирована медицинская помощь.

Ранее президент Туниса Бежи Каид ас-Себси провел экстренную встречу с представителями партий, профсоюзов и работодателей.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Тунисе начались массовые протесты из-за роста цен и повышения налогов. Результате противостояния погиб один протестующий, пострадало около ста человек, половина из которых – силовики. Полиция задержала около 800 протестующих.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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