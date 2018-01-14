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14. 01. 2018

В российском кафе отравились почти 100 человек

В российском городе Улан-Удэ не менее 85 человек отравились в кафе ШулэнДо. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного врача Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия Вячеслава Тимкина.

По его словам, 63 человека госпитализированы в Республиканской клинической инфекционной больнице и один – в Хоринской центральной районной больнице. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации, у остальных – состояние средней степени тяжести. Среди пострадавших – 12 детей и пять беременных женщин.

"Сальмонеллез диагностирован у 10 больных, однако судя по тому, что клиника гастроэнтерита у всех одинакова, это число, скорее всего, будет возрастать – бакобследования проводятся по мере обращения пострадавших в медицинские учреждения", – рассказал Тимкин.

По его словам, всего было зафиксировано 133 обращения в медицинские учреждения.

"Количество пострадавших 85 человек – это пофамильно выверенный список", – подчеркнул Тимкин и добавил, что поскольку динамика обращений возрастает, вполне вероятно, количество пострадавших увеличится в ближайшие дни.

Все пострадавшие посещали в период с 8 по 11 января кафе ШуленДо и употребляли в пищу салат Цезарь и другие блюда из курицы.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Луганской области трое мужчин умерли от отравления суррогатом алкоголя.

Источник: korrespondent.net

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