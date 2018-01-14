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14. 01. 2018

В Китае решением властей в костел заложили взрывчатку и взорвали

В Китае в провинции Шаньси в городе Линьфэнь решением властей 7 января был разрушен католический храм.

Строители заложили внутри здания взрывчатку, после чего привели ее в действие, затем доразрушили уцелевшие части храма экскаваторами и отбойными молотками, сообщает The Guardian.

Храм был построен в 2008 году, его настоятель о. Ян Ронгли провелс7 лет в китайской тюрьме по обвинению в «сборе толпы с целью нарушению порядка дорожного движения». С октября 2016 года и находился под наблюдением полиции.

В соседней провинции Шэньси в канун Рождества, 20 декабря также был снесен католический храм, возведенный в 1999 году.

Власти Китая начали массовую борьбу с христианскими церквями в 2013 году. Особенное усердие проявили чиновники в провинции Чжэцзян, где за два года с более 1200 храмов были сняты кресты.

Источник: krynica.info

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