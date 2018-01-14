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14. 01. 2018

Пункт пропуска Гнутово обстреляли из зениток

В субботу вечером сепаратисты из зенитных установок и гранатометов обстреляли позиции украинских пограничников возле КПВВ Гнутово в Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны населенного пункта Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики совершили с ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ Гнутово, где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 13 января, на Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов, в том числе и из артиллерии калибра 122 мм. Один боец ВСУ получил травму.

Источник: korrespondent.net

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