Израиль разбомбил тоннель боевиков Хамас

Израильские военные уничтожили третий за два месяца тоннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Военные утверждают, что подземный ход принадлежал движению ХАМАС. Его обустроили под пограничным переходом Керем-Шалом.
В сообщении назвали прорытый тоннель "вопиющим нарушением израильского суверенитета".
Как сообщал Корреспондент.net, накануне военные Израиля ВВС Израиля атаковали "террористическую инфраструктуру" на границе сектора Газа с Египтом. Подробности атаки не собщались.
Источник: korrespondent.net