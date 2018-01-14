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14. 01. 2018

Израиль разбомбил тоннель боевиков Хамас

Израильские военные уничтожили третий за два месяца тоннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Военные утверждают, что подземный ход принадлежал движению ХАМАС. Его обустроили под пограничным переходом Керем-Шалом.

В сообщении назвали прорытый тоннель "вопиющим нарушением израильского суверенитета".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне военные Израиля ВВС Израиля атаковали "террористическую инфраструктуру" на границе сектора Газа с Египтом. Подробности атаки не собщались.

Источник: korrespondent.net

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