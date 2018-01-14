В одном из ночных клубов Мадрида по неизвестным причинам рухнул потолок. Как сообщает газета El Mundo, 16 квадратных метров потолка на втором этаже здания ночного клуба обвалились около 1.30 в ночь на воскресенье.

Полиция и службы спасения прибыли на место происшествия. Медицинская помощь понадобилась 26 лицам, 11 из них доставлены в больницы.

Cмотрите фотогалерею: В клубе Мадрида рухнул потолок: 26 пострадавших

Из здания ночного клуба также эвакуировали всех посетителей. Полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, в Луцке вечером 11 января обвалился потолок в торговом центре ПортCity – жертв и пострадавших нет.

Источник: korrespondent.net