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14. 01. 2018

Украина открыла три визовых центра в Китае

Украина открыла визовые центры в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, которые начнут работать 15 января. Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае.

"С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину Посольство Украины в Китайской Народной Республике открыло Визовые центры. Эти центры, расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, начнут свою работу 15 января 2018 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве открытие центров объясняют тем, что "путешественники из Китая в Украину составляют значительное количество".

В посольстве также утверждают, что новые центры имеют хорошую инфраструктуру и удлиненные часы приема документов. Также они имеют сайт и колл-центр.

Ранее сообщалось, что НАТО углубит отношения с Китаем.

Источник: korrespondent.net

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