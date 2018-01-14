В РФ начато 209 уголовных дел по Украине

Следственный комитет (СК) РФ возбудил около 150 дел в отношении украинских военных. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью Российской газете. По его словам, всего с 2014 года по настоящее время следователи начали 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине.

Бастрыкин рассказал, что по этим делам привлекается к уголовной ответственности 128 людей. Фигурантами 146 уголовных дел являются 72 должностных лица Вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства, проинформировал он.

Председатель СК заявил, что "украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей".

"Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "применение запрещенных средств и методов ведения войны", – добавил он.

Бастрыкин сказал, что Следственный комитет РФ продолжает расследование нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины.

"Нами проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволивший установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении восьми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и они объявлены в международный розыск", – заявил он.

Напомним, 21 декабря Следком РФ возбудил пять уголовных дел против украинских военных.

Источник: korrespondent.net