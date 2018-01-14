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14. 01. 2018

СМИ: Во время протестов в Иране погибли 25 человек

В ходе протестов в Иране, прошедших в последние несколько недель, погибло 25 человек, еще 400 было задержано. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на судебные власти страны.

Среди 25 погибших – и протестующие, и представители полиции.

Ранее агентство Reuters сообщало, что за время протестов погибло не менее 22 человек, примерно 1 тыс. задержали.

Напомним, в ночь на 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе страж исламской революции. 

Источник: korrespondent.net

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