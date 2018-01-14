Греки против признания названия "Македония" в споре между странами

Большинство греков выступают против того, чтобы термин "Македония" рассматривался в качестве варианта решения многолетнего спора между Грецией и Бывшей Югославской Республикой Македонией (БЮРМ). Об этом свидетельствуют результаты опроса Marc для газеты Proto Thema, передает Reuters.

На вопрос, должна ли Греция согласиться на название "Македония" для соседней страны 68% опрошенных ответили отрицательно. С тем, что БЮРМ может называться Македонией согласны лишь 23,6 % греков.

Ранее глава МИД Греции Никос Котциас заявил, что Греция в этом году хочет урегулировать давний спор о названии бывшей югославской республики Македония.

Греция считает, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до 1991 года носила название Социалистическая республика Македония, не вызвало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

Ранее парламент Македонии признал албанский язык вторым официальным в стране.

Источник: korrespondent.net