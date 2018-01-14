14 января 2018, воскресенье, 23:44
-7°C
Завтра -6°C
-7°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,42
14. 01. 2018

ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник

В зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 14 января.

"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Отмечено, что "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

Напомним, за минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе совершили шесть обстрелов позиций ВСУ – один военнослужащий получил боевую травму.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты чего грустишь?

- У меня кошелек украли…

- В милицию ходил?

- Ходил. Не они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.