В Норвегии сформировано новое правительство меньшинства

Через четыре месяца после выборов в Норвегии три партии сформировали правительство меньшинства, которое вновь возглавила консерваторка Эрна Солберг, сообщает DW. Сегодня, 14 января, она пообещала найти "хорошие, общие решения" для скандинавской страны, известной своим высоким уровнем благосостояния граждан.

В целом, Кабмин состоит из представителей консерваторов, правопопулистов и либералов, его поддерживают центристские христианские демократы. В свою очередь лидер правопопулистов, министр финансов в предыдущем правительстве Сел Йенсен заявила, что Осло ужесточит миграционную политику, в частности, относительно переселения членов семей, расширит требования для получения гражданства, а также запретит бурки.

До большинства в парламенте Норвегии, для которого правительства меньшинства не редкость, трем политсилам после выборов осенью 2017 года не хватило одного голоса - они имеют 84 мандата, тогда как для большенства необходимо было бы иметь 85. П

редыдущее правительство Солберг также было назначено при коалиции меньшинства с правыми популистами. Этот кабинет также поддерживался Либеральной и Христианской народной партиями.

Напомним, в ноябре был госпитализирован король Норвегии Харальд V.

Источник: korrespondent.net