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14. 01. 2018

Российскому политологу запретили въезд в ЕС

Российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС на паспортном контроле в аэропорту Берлина Тегель. Об этом он сообщил по телефону агентству ТАСС.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он.

Как он сообщил, в Берлин его пригласила немецкая Левая партия для участия в политическом мероприятии.

Также, по словам Бондаренко, правоохранители в настоящее время готовят его к депортации. Под конвоем пропагандиста из переправляют в другой аэропорт Берлина, Шенефельд.

"Был там (в Польше, – ред.) три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", – отметил он, пытаясь прокомментировать причину запроса Варшавы на запрет въезд в страны ЕС.

Недавно в аэропорту Борисполь не пропустили на территорию Украины корреспондента российского медиахолдинга ВГТРК Олега Пакшина. 

Источник: korrespondent.net

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