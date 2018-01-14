В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, мужчина устроил стрельбу в одном из магазинов на ул. Привокзальной, сообщили в областной полиции. В результате пострадали два человека, а самого злоумышленника задержали.

"Патрульные полицейские заметили ссору между мужчинами, в тот момент двое выбежали из палатки, один из которых намеревался ударить стулом другого. Правоохранители скомандовали прекратить и оставаться на местах. Один из участников ссоры рассказал, что его оппонент стрелял в него и товарища. Но злоумышленник успел сбежать", – отметили правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах мужчина открыл стрельбу в магазине

Полицейским удалось задержать стрелявшего, в руке которого был пистолет. По предварительной версии, во время конфликта злоумышленник произвел 4 выстрела.

Напомним, 8 января в Киеве в мужском клубе Dolls, который находится на улице Большой Васильковской, произошла драка со стрельбой.

Источник: korrespondent.net