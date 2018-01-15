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15. 01. 2018

Появилось видео из падающего в море самолета в Турции

 
В интернете опубликована видеозапись эвакуации пассажиров с самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком Трабзоне и застрял на краю обрыва.
 
На записи видно, что после аварии на борту самолета началась паника. Испуганные люди покидали салон через аварийные выходы. 
 
На кадрах также видна работа пожарных.
 


В Испании самолет экстренно сел из-за пьяных
 
Напомним, 13 января в аэропорту турецкого города Трабзон самолет Боинг-737 компании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море.

Источник: korrespondent.net

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