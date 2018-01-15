Появилось видео из падающего в море самолета в Турции

В интернете опубликована видеозапись эвакуации пассажиров с самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком Трабзоне и застрял на краю обрыва.

На записи видно, что после аварии на борту самолета началась паника. Испуганные люди покидали салон через аварийные выходы.

На кадрах также видна работа пожарных.





В Испании самолет экстренно сел из-за пьяных

Напомним, 13 января в аэропорту турецкого города Трабзон самолет Боинг-737 компании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море.

Источник: korrespondent.net