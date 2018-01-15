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15. 01. 2018

США узаконивают террористов в Сирии – Турция

 
США легализуют террористов, создавая "силы безопасности границы" Сирии на основе отрядов Союза демократических сил (СДС, основа – курдское ополчение – ред.). Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает телеканал NTV.
 
"США предпринимают шаги, которые легализуют террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом", – сказал он.
 
Калын подчеркнул, что Турция будет бороться с террористами как внутри страны, так и за ее пределами.
 
Ранее сообщалось, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ намерена создать в Сирии "силы безопасности границы".

Турецкие военные обстреляли курдов на севере Сирии
 
Боевое подразделение будет насчитывать 30 тысяч человек. Военные будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат.

Источник: korrespondent.net

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