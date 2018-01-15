В Сенате США Трампа сравнили со Сталиным

Американский сенатор Джефф Флэк заявил, что намерен обратиться к Сенату с речью, в которой подвергнет критике использование президентом Дональдом Трампом термина "враг народа", сообщаает NBC News.

Флэк напомнил, что эту фразу использовал советский лидер Иосиф Сталин.

"Когда политик называет любую прессу, которая его не устраивает, "фейковыми СМИ", то как раз этот человек должен вызывать подозрения, а не пресса", – заявил сенатор.

По его словам, подобное явление говорит о состоянии американской демократии, в которой президент "использует слова, которые использовал Сталин для обозначения своих врагов".

Напомним, ранее Трамп заявил, что телеканал CNN "поставляет фейковые новости и очень плохо представляет" США за рубежом.



Трамп поздравил "нечестные СМИ" с Новым годом

В феврале прошлого года, критикуя СМИ, которые, по мнению Трампа, распространяют фейки, президент США назвал NBC News, ABC News, CBS и CNN "не только своими врагами, но и врагами всех американцев".

Источник: korrespondent.net