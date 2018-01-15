Я не расист – Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил перед репортерами в ночь на 15 января во Флориде и заявил. что он не расист, сообщает CNN.
Американский лидер отметил,что не делал оскорбительных высказываний в адрес стран третьего мира и не считает себя расистом.
"Нет, я не расист. Я менее всего склонен к расизму из всех людей, у которых вы когда-либо возьмете интервью", – сказал Трамп.
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Напомним, Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами" (shithole). Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими.
Источник: korrespondent.net
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