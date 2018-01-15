15 января 2018, понедельник, 10:01
-7°C
Завтра -6°C
-7°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,42
15. 01. 2018

Израильский самолет экстренно сел на военной базе в Канаде

Пассажирский самолет авиакомпании El Al, следовавший из Нью-Йорка в Тель-Авив, экстренно сел на базе Военно-воздушных сил Канады, сообщает израильский телеканал 10.tv.

Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку из-за сработавшего сигнала о возгорании.

Пассажиры провели 12 часов на заснеженной авиабазе, прежде чем за ними прилетел резервный борт. Все это время они были вынуждены находится в салоне самолета из-за мороза, который достиг отметки минус 30 градусов.

В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси

Напомним, 13 января в аэропорту турецкого города Трабзон самолет Боинг-737 компании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты чего грустишь?

- У меня кошелек украли…

- В милицию ходил?

- Ходил. Не они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.