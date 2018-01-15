Израильский самолет экстренно сел на военной базе в Канаде

Пассажирский самолет авиакомпании El Al, следовавший из Нью-Йорка в Тель-Авив, экстренно сел на базе Военно-воздушных сил Канады, сообщает израильский телеканал 10.tv.

Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку из-за сработавшего сигнала о возгорании.

Пассажиры провели 12 часов на заснеженной авиабазе, прежде чем за ними прилетел резервный борт. Все это время они были вынуждены находится в салоне самолета из-за мороза, который достиг отметки минус 30 градусов.



В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси

Напомним, 13 января в аэропорту турецкого города Трабзон самолет Боинг-737 компании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море.

Источник: korrespondent.net