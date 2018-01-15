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15. 01. 2018

Парламент Египта одобрил новый состав правительства

 
Палата представителей Египта утвердила перестановки в правительстве страны, сообщает Al Ahram. 
 
С инициативой обновления состава кабинета выступил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
 
Новые главы появились у четырех министерств. Министром туризма стала Рания аль-Машат, которая до недавнего времени входила в руководство египетского Центробанка и ранее работала экономическим советником от Египта при Международном валютном фонде. 
 
Главой Министерства культуры стала руководитель Каирской оперы Инас Абдель Даим. 
 
В Министерств местного развития кресло руководителя занял генерал Абу Бакр аль-Джунди, а министром по делам госпредприятий стал Халид Мухаммед Али.

В Египте экс-президента Мурси приговорили к еще 3 годам тюрьмы
 
Напомним, ранее президент Египта продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения для "противостояния опасностям терроризма".

Источник: korrespondent.net

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