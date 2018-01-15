В Мексиканском заливе из-за пожара на плавучем казино пострадали 15 человек

В Мексиканском заливе произошел пожар на судне – плавучем казино. В результате происшествия пострадали 15 человек, сообщает в воскресенье, 14 января, ABC.

По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении. В это время на борту находилось около 50 человек. Капитан судна потребовал покинуть судно и людям пришлось вплавь добираться до берега. По счастью, судно удалилось от берега только на 100 метров.

По словам свидетелей происшествия, вскоре после того как люди выпрыгнули за борт, судно оказалось полностью охвачено пламенем. В результате ЧП 15 человек отравились продуктами горения.

Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщалось, возле острова Пхипхи в Таиланде вследствие взрыва на моторной лодке пострадали не менее 16 человек.

Источник: korrespondent.net