Корь в Украине: РФ усилила контроль на границе

В связи с вспышкой кори в Украине, Россия усилила контроль на совместной границе. Об этом в понедельник, 15 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Российские власти усилили санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что наиболее серьезная ситуация с заболеваемостью на корь возникла Италии, Румынии, Украине, Германии.

"Еще по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в перечень 10-ти стран мира с наименьшими охватами иммунизации в отношении актуальных детских инфекций – кори, дифтерии и коклюша", - отмечает Роспотребнадзор.

Ранее в Мирнздраве Украины отмечали, по итогу 2017 года зафиксировали 4782 случая заболевания корью.

Источник: korrespondent.net